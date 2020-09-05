Эксперт: Никто из мировых лидеров не хочет встречаться с Зеленским

В преддверии возможной встречи в «нормандском формате» в рамках урегулирования в Донбассе украинские эксперты оценивают шансы сторон достичь хоть какого-то прогресса в переговорах. Глава аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в ходе брифинга в киевском агентстве «Голос» заявил, что «ритуальные танцы» вокруг урегулирования могут длиться еще долго, но к выполнению политической части Минских соглашений Украина не готова. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал позицию аналитика.

На днях участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске согласовали четыре новых участка для разведения сил на линии соприкосновения, а также 20 участков для разминирования. После этого член украинской делегации, экс-премьер Украины Витольд Фокин дал интервью, в котором озвучил шаги, которые должен предпринять Киев в рамках Минских соглашений. Оно вызвало шквал негатива в украинских СМИ и соцсетях. На этом фоне в офисе президента Украины говорят о скором проведении саммита в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ, Франция) на высшем уровне.

По мнению Павла Рудякова, в недавнем интервью Фокина прозвучало немало «диких вещей» на взгляд тех, кто уже не первый год «сидит в болоте украинской информационной пропаганды».

«Фокин относится к поколению украинской политической элиты, которое хорошо помнит, что такое политическая ответственность за свои слова и национальные интересы Украины. Его заявления — это четкий показатель готовности украинской стороны к компромиссу для реализации Минских соглашений. И это не ультиматумы РФ, которыми оперируют националисты, а компромисс, прямо вытекающий из документов, подписанных Украиной и утвержденных ООН», — сообщил политолог.

Атмосфера на Украине такова, что даже простое изложение содержания Минских соглашений вызывает яростный гвалт со стороны «партии войны», отметил он.

«Сегодня это подается украинцам как личное мнение Фокина и [главы украинской делегации в ТКГ и бывшего президента Украины Леонида] Кравчука, потому что офис президента быстро от них дистанцировался. Тем не менее сам факт публичного произнесения обязательств Украины по «Минску» был важен, ведь реализация этих соглашений — в национальных интересах Украины, а не кого-то еще. Но наши политики предпочитают не обращать внимания на этот факт. Вообще действовать себе в ущерб — это уже политическая традиция в нашей стране», — сказал эксперт.

Аналитик заявил, что позиции сторонников твердого мира в Донбассе на нынешней Украине слабы, а президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак ничего не делают для того, чтобы их усилить.

«Оба этих политика в нынешнем раскладе чрезвычайно слабы и напуганы. Глава офиса президента Ермак после назначения обеими руками взялся за мирный процесс, буквально фонтанировал идеями. Но вскоре он напоролся на «красные линии», проведенные «свидомыми патриотами», за которыми, по их мнению, начинается «зрада», — добавил собеседник ФАН. — Едва столкнувшись с трудностями, Ермак, поджав хвост, ушел в ритуальные вещи, о которых он докладывает президенту как о своих успехах. Но на деле никаких успехов в урегулировании нет и в помине, а у Зеленского и Ермака нет никакого желания их достигать».

Тем не менее с 27 июля боевые действия полностью остановлены, констатировал Рудяков, и уже само по себе это является большим достижением.

«При этом конфликт как таковой далеко не закончен. Война по-прежнему нужна украинским генералам и другим офицерам, которые привыкли на ней неплохо зарабатывать. Военные получают серьезные доплаты от Минобороны за участие в разведывательных, диверсионных операциях, боестолкновениях и т. д. Война также нужна людям из прошлой власти — Порошенко, Турчинову, Авакову и прочим, которых по окончании конфликта нужно судить и отправлять за решетку. Пока длится конфликт, этот вопрос не ставится на повестку дня. Поэтому для того, чтобы установить окончательный мир, придется сломать сопротивление всех этих людей».

На днях президент Украины заявил, что, мол, новая встреча лидеров «нормандской четверки» возможна до конца сентября, а полностью закончить войну можно до конца этого года, напомнил политолог.

«Все эти разговоры о сроках саммита — это чистая демагогия, за этим ничего не стоит. Заявления Зеленского говорят лишь о том, что он либо вообще не разбирается в ситуации в зоне конфликта, либо ему дают ложную информацию, — продолжает эксперт. — Перспектива проведения саммита в «нормандском формате» этой осенью существовала до середины августа, сегодня ее нет и в помине. Россия не будет участвовать ни в каком форуме, пока офис президента не исполнит свои обещания, то есть не внесет в Раду поправки в конституцию об особом статусе Донбасса. Кроме того, Москва требует провести местные выборы на подконтрольной части Донбасса, как и положено по закону. Но наши власти откровенно боятся любых выборов, ведь тогда там со свистом пролетят все партии, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь» и политсил местной власти».

Собеседник ФАН подчеркнул, что никто из мировых лидеров, в первую очередь Владимир Путин, не хочет встречаться с президентом Украины, который не умеет держать собственные обещания. А заявления Зеленского об установлении твердого мира в Донбассе до конца года (с разведением сил, всеобъемлющим урегулированием и проведением местных выборов в ЛНР и ДНР) — это полная безответственность.

«Украинский лидер по-прежнему крайне заинтересован в проведении нового «нормандского саммита» на высшем уровне. Банковой важно показать, что мирный процесс идет и диалог с Путиным поддерживается. Германия и Франция могут до конца года заставить Киев предпринять шаги, предусмотренные Минскими соглашениями. У Макрона есть интерес, чтобы до конца года состоялся «нормандский саммит», у Меркель тоже есть интерес закончить свою каденцию как миротворец».

Аналитик прогнозирует, что до конца 2020 года европейцы наверняка вынудят Киев сделать какие-то шаги по матрице, предусмотренной Минскими соглашениями.

«Но это будут лишь отдельные меры, которые не позволят сказать, что процесс сдвинулся с мертвой точки. В Минских соглашениях говорится о «всеобъемлющем политическом урегулировании», но это не под силу даже Берлину с Парижем. Впрочем, если европейцы к декабрю каким-то образом уговорят Россию приехать на «нормандский саммит» в Берлин, для Киева это будет не в плюс. Зеленскому при нынешнем раскладе придется ехать на саммит как проштрафившемуся школьнику, который пришел на экзамен без какой-либо подготовки. Его наверняка там будут отчитывать, и это положение в целом унизительно для Украины», — считает глава аналитического центра «Перспектива».

С его точки зрения, в обозримом будущем у Зеленского не хватит ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы переломить ситуацию и начать реальное урегулирование в Донбассе.