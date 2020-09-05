Бывший муж Гагариной пожаловался на приставучих женщин

Москва, 5 сентября. Бывший муж российской певицы Полины Гагариной пожаловался на регулярные домогательства со стороны сексуально озабоченных женщин.

Фотограф Дмитрий Исхаков признался, что к его персоне возник внезапный интерес среди людей, стремящихся получить интим без обязательств. Однако его случайные связи совершенно не привлекают, а новые отношения он заводить не хочет, так ка еще не отошел от расставания с Гагариной.

Фотограф счел подобное поведение бесстыдством, а также признался, что предлагающие интим женщины вызывают у него чувство брезгливости. При этом наладить контакт с Исхаковым пытались не только представительницы прекрасного пола.

«В связи с последними пертурбациями в моей жизни, я столкнулся с мощным потоком женского (и не только) внимания к своей весьма скромной персоне», — написал Исхаков в своем Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гагарина закрутила роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Певицу и продюсера застали на прогулке — пара мило беседовала и обнималась.

При этом в начале августа бывший муж Полины Гагариной впервые был замечен в компании другой женщины. Дмитрия Исхакова увидели на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ с новой девушкой и ребенком.