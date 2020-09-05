Как США рискуют заполучить мексиканский «майдан»

2020 год выдался для Соединенных Штатов Америки крайне неспокойным. Сначала пандемия COVID-19, а позже убийство Джорджа Флойда и всплеск насилия, запущенный активистами движения Black Lives Matter, окончательно расшатали американский правопорядок перед президентскими выборами.

Движение по борьбе с расовой дискриминацией афроамериканцев BLM завоевало мировую известность, не обладая при этом ни четкой структурой, ни формальной организацией, ни какой-либо политической программой. Активисты опираются на одну из болезненных страниц американской истории — рабовладельческий строй — и используют не только реальные исторические факты, но и мифы, которыми окутано американское рабство. Чем это обернулось для таких городов как Портленд, Кеноша, Сиэттл и другие, можно узнать, вбив в поисковике Twitter или Instagram хэштег #blacklivesmatter.

Однако на территории США есть и другие этнические группы, у которых не меньше, а то и гораздо больше прав — как на недовольство поведением «белых господ», так и на часть американских территорий.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как на фоне беспорядков BLM о своих поруганных правах вспоминают американцы мексиканского происхождения. Их участь порой была гораздо хуже, чем у их чернокожих собратьев, а их возможные территориальные претензии могут иметь для современной Америки куда более серьезные последствия.

Родина ацтеков, Зорро и Бэтмена

По многочисленным легендам, юго-запад США может быть прародиной древних ацтеков. В настоящий момент нет никаких доказательств того, что такое место действительно существовало, однако сам миф об Ацтлане служит мощным фактором, объединяющим латиноамериканское население США.

У мифа о родной земле ацтеков (с великим прошлым) есть нечто, что придает ему и романтику, и политическую принципиальность, и то, что в современной криминологии принято называть «мотивом», — история его территориального захвата.

Ацтлан упоминается в некоторых источниках, относящихся к колониальному периоду. Каждый из таких источников содержит примерный список племен, мигрировавших с территорий Ацтлана в Центральную Мексику. По мнению историков, если Ацтлан и существовал, то находился либо в северо-западных регионах современной Мексики, либо на юго-западе Соединенных Штатов Америки.

Сейчас под топонимом «Ацтлан» объединяют территории, которые Мексика потеряла в ходе войны с Соединенными Штатами 1846-1848 годов. Тогда по договору Гваделупе-Идальго 1846 года Америка аннексировала Калифорнию, Аризону, Техас, Нью-Мексико, Неваду, Юту, Вайоминг, Колорадо, Канзас и Оклахому. Именно тогда и была очерчена современная граница, на которой спустя полтора века президент Дональд Трамп продолжает строить пограничную стену.

Положения договора Гваделупе-Идальго, принимая во внимание исторический контекст, были далеко не самыми ужасными. Мексика даже получила несколько миллионов долларов в качестве компенсации за утраченные земли.

Однако почти 100 000 мексиканцев оказались переданы США вместе с территориями — причем вовсе не на положении хозяев и полноправных граждан. Вскоре многие из них потеряли свои земельные наделы, которые перешли к США в результате многочисленных судебных процессов. Это способствовало росту преступности, появлению партизанских отрядов и банд, члены которых приобрели героический ореол — ведь они бросили вызов захватчикам.

Новый американо-мексиканский фольклор отразил ненависть к «гринго» и желание отомстить за попранную справедливость. Именно тогда наибольшую популярность получил народный мститель, известный всему миру как Зорро.

Чем интересен Зорро? Подобный герой фигурировал в испаноязычном фольклоре американского континента куда раньше этих событий — уже в XVII веке. Миф предполагает, что любой человек может надеть черную маску и вершить правосудие тогда, когда в этом есть необходимость. Многочисленные «Зорро» грабили и убивали — однако грабили и убивали либо американцев-«гринго», либо предателей народа.

Легенды о Зорро проникли и в американский городской миф и массовую культуру. Достаточно вспомнить, что родители маленького Брюса Уэйна, ставшего впоследствии Бэтменом, были убиты как раз после премьеры фильма «Маска Зорро». Бэтмен — это американское воплощение Зорро, причем с весьма правыми политическими взглядами.

Явление мстителей отчасти стало причиной возникновения в американском обществе стереотипа о том, что латиноамериканцы или предрасположены к нарушению закона, или являются мигрантами-нелегалами, — и достойны соответствующего обращения.

Кто такие чикано

Мексиканцы являются второй по численности этнической группой в США (более 32 миллионов человек при общей численности населения Штатов в 329 миллионов). В последнее время даже стало модным использовать искаженную цитату, которую приписывают палестинскому политику Ясиру Арафату.

«Наша атомная бомба — это матка мексиканской женщины»

В оригинальной цитате Арафата женщина была арабской. Однако мексиканцев, родившихся или выросших на территории США, не слишком волнует, действительно ли палестинский деятель говорил нечто подобное. В случае с мексиканцами такая программа определенно работает: год от года количество испаноязычного населения растет, особенно в приграничных штатах.

Потомки испанских колонизаторов юго-западных американских штатов позже стали известны как «чикано». Сегодня так называют американцев мексиканского происхождения, метисов из смешанных семей, а в некоторых случаях — любого американца с латиноамериканскими корнями. Если же рассматривать первоначальное значение, то чикано — это житель Юго-Запада США с испанскими и индейскими корнями.

Чикано подвергались самым различным формам дискриминации со стороны белого англосаксонского населения США — при этом они никогда не имели статуса рабов и не жили в резервациях. Однако чикано практически не могли устроиться на приличную работу, их дети учились отдельно от белых американцев, а священнослужители могли отказать им в проведении панихиды.

Одной из самых страшных форм дискриминации чикано считается принудительная стерилизация латиноамериканских женщин в юго-западных штатах в 1960-1970-х годах. По закону, в этих штатах врачи получили право самостоятельно принимать решение о стерилизации «в целях контроля за демографической ситуацией в регионе». Нередко пациенток, не владевших английским языком, попросту не информировали о характере медицинского вмешательства или лгали, что эффект от операции по стерилизации временный.

Такое положение дел способствовало формированию политического движения чикано, которое стало активным участником протестных настроений и борцами за гражданские права вместе со студентами, афроамериканцами, феминистками и представителями ЛГБТ-сообществ в 1960-1970-е годы.

Именно тогда активисты чикано сформировали собственный манифест политических свобод.

План освобождения

Манифест чикано был принят на Конференции за освобождение в Денвере, штат Колорадо, в 1969 году. По сути, это были первые сформулированные принципы национальной самоидентификации чикано.

Демократическую и Республиканскую партии США чикано признали «одним и тем же животным с двумя головами, которые питаются из одной кормушки». Ничего хорошего ждать от них не приходилось. Для достижения цели самоопределения нации чикано требовалась новая партия. Партия националистического толка.

Манифест чикано существует по сей день и называется «План духовного освобождения Ацтлана».

План духовного освобождения предусматривает, что новый народ, осознает не только свое историческое наследие, но и жестокое вторжение «гринго» на свои территории. Люди должны помнить, что все они — родом с земель Ацтлана, они народ Солнца, а зов крови этого народа — высшая сила, коллективная ответственность и неизбежная судьба.

«Свободный народ Солнца» вправе определять задачи, которые требуются, чтобы сохранять дома и земли, «добытые в поте лица и с жаром в сердцах». Кроме того, Ацтлан принадлежит тем, кто сажает семена, поливает поля, собирает урожай, а вовсе не «иностранным европейцам». Чикано не признают капризных и изменчивых политических границ на бронзовом континенте (прим. авт. — под «бронзовым континентом» имеется в виду Северная Америка)

В соответствии с Манифестом, время народа чикано пришло. Его объединяет братство и любовь, а также — борьба с иностранцами, которые эксплуатируют украденные богатства и разрушают культуру латиноамериканцев.

Завершается преамбула Манифеста тем, что чикано провозглашают независимость своей нации метисов, объявляют себя «бронзовыми людьми с бронзовой культурой». И конечно же, перед всем миром, перед всей Северной Америкой и всеми братьями на бронзовом континенте они объявляют себя отдельной нацией, союзом свободных пуэбло (прим. авт. — общин, племен), а также новым Ацтланом.

Программа независимости

Вся философия Плана духовного возрождения Ацтлана базируется на национализме. Именно он должен стать ключом к мобилизации и организации всех ресурсов народа для борьбы с угнетением, эксплуатацией и расизмом. Также чикано должны получить контроль над своими районами, общинами, муниципалитетами, историческими землями.

Программа независимости предусматривает определенные организационные цели.

Единство

В данном случае имеется в виду единство в мышлении всех уровней общества чикано. В идеале, все представители «бронзовой расы» — от бандитов до творческой интеллигенции — должны быть привержены идеям освобождения.

Экономика

Экономический принцип предполагает установление контроля над жизнью сообществ чикано. Согласно Плану, такое возможно только путем изгнания эксплуататоров. Кроме того, План предполагает введение новой системы совместных закупок и распределения ресурсов для формирования экономической базы. Земли и недвижимость будут принадлежать общинам. Экономические связи будут поддерживаться оборонительными подразделениями чикано.

Самые интересные строки — о том, что чикано будут защищать и бороться за все земли, принадлежащие им по праву.

Образование

Система образования должна соответствовать людям народа чикано, его истории и культуре. Программа предусматривает внедрение двуязычного образования и установление общественного контроля над школами, учителями и образовательными программами.

Система учреждений

Главная цель учреждений — служить народу. И тут начинается самое интересное. Обеспечить существование этих учреждений предполагается за счет реституции, а не «подачек и крошек для нищих». Реституция должна стать платой за экономическое рабство, политическую эксплуатацию, этническое и культурное разрушение, многочисленные нарушения гражданских прав испаноязычного населения США.

Самозащита

Все сообщества чикано будут полагаться на объединенную силу своих членов. На передовой линии обороны выступят баррио, кампос, пуэбло и ранчито. Они предлагают свою ответственность и жизнь за благополучие чужих людей. Даже самые маленькие члены общин могут бороться за правое дело и защищать свой народ — их поступки больше не будут правонарушениями, они станут революционными действиями.

Культура

Ценности народа укрепят идентичность и моральную основу движения. Писатели, поэты, художники и музыканты будут создавать то искусство, которое нравится народу и связано с революционной культурой. Семейные ценности станут мощным оружием для победы над парадигмой гринго, построенной исключительно на грязных долларах.

Политическое освобождение

Политическая свободна возможна только путем независимых действий со стороны чикано. Доверие двухпартийной системе исключено.

Программа восстановления Ацтлана подразумевает два пути. Первый — это возвращение Мексике аннексированных территорий. Второй — выделение чикано как отдельной нации и появление нового суверенного государства, Северной Республики.

Второй вариант считался более предпочтительным, потому что чикано, несмотря на свое мексиканское происхождение, все-таки успели сформировать свою собственную культуру, важной составляющей которой является билингвизм. Причем некоторые чикано называют себя калифорнийцами или техасцами, в зависимости от региона проживания, и ассоциируют себя с коренными индейскими племенами, которые обитали на этих территориях.

Если бы подобные планы воплотились в жизнь, США лишились бы таких городов, как Сан-Франциско, Оклахома, Хьюстон, Даллас, Денвер и Лос-Анджелес.

Примечательно, что один из главных идеологов возрождения Ацтлана в 1970-ых годах, адвокат Оскар Зета Акоста, лучший друга журналиста Хантера Томпсона и один из главных героев романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», пропал без вести в 1974 году.

Будущее Ацтлана

Официальный Мехико и лидеры других латиноамериканских государств никогда не комментировали и не выражали поддержку идеям о возрождении Ацтлана или хотя бы движению чикано на территории Соединенных Штатов.

Принимая во внимание соотношение сил хотя бы между Дональдом Трампом и президентом Мексики Лопесом Обрадором, даже мысль о подобном выглядит фантастической.

Максимум дерзости мексиканского президента, выказанный в 2020 году — этакое размышление вслух на тему возможных закупок нефти у находящейся под санкциями Венесуэлы. Ничем, кстати, и не закончившееся.

Свою помощь в возвращении аннексированных территорий Мексике предлагала Германия (правда, происходило это в далеком 1916 году). Тогда Германская империя потребовала от Мексиканской Республики связать армию США противостоянием на южной границе Штатов и отвлечь от вторжения на европейский театр военных действий.

Данное предложение было услужливо доставлено британскими шпионами американскому президенту Вудро Вильсону, который все же вступил в Первую мировую войну 6 апреля 1917 года. При этом американо-мексиканская граница все же оказалась охвачена конфликтом. Он сопровождался сожжением городов, линчеваниями и оккупацией.

Об этом историческом периоде в отношениях между США и Штатов в 2015 году напомнил председатель парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов, пригрозивший «вооружить Мексику против США».

Контекст, при котором это случилось, соответствовал всем законам иронии. Конгресс США принял резолюцию (необязательную к исполнению) об оказании помощи Киеву в конфликте на востоке Украины. Абдурахманов заявил, что Соединенные Штаты не имеют права указывать России, как вести себя в отношении своих соседей, а также поставил под сомнение правовой статус Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады, Юты, Колорадо и Вайоминга. Более того, Абдурахманов пригрозил начать поставки оружия в Мексику и вооружить всех «партизан» на американской границе.

Официальный Кремль позже сообщил, что такие инициативы не соответствуют российскому законодательству. Американские власти не сильно испугались, представители американского бизнес-сообщества и вовсе заявили, что Мексика не захочет «в своем нынешнем политическом положении» портить отношения с северным соседом.

Настоящее народа чикано

Уровень жизни в Мексике действительно гораздо ниже, чем в США. Это является одной из причин массовой миграции и роста численности чикано. Так, уже к началу августа 2020 года выяснилось, что больницы приграничных городов Техаса, Аризоны и Калифорнии переполнены больными коронавирусом мексиканцами.

Едва ли в обозримом будущем мир потрясет известие о воссоединении бывших ацтекских земель. Того, что чикано сформируют четкую политическую программу и сецессия юго-западных штатов США будет представлять реальную программу, ожидать также не стоит.

Однако лозунги чикано — о равенстве, братстве и защите родной земли от белых завоевателей, — звучат ничуть не хуже, чем лозунги Black Lives Matter. Да и от превышения полномочий сотрудниками полиции латиноамериканцы в США страдают не меньше.

Если кто-то захочет спровоцировать очередную серию погромов, но уже с новым, испаноязычным сегментом в главной роли, — сейчас самое подходящее время. Количество запросов со словом Aztlan в поисковой системе Google резко выросло как раз после начала протестов в Портленде. Создание новых (пока еще пустых) тематических форумов с осторожными статьями о сути политического движения чикано, истории американо-мексиканской войны и тезисами в духе «Ацтекская империя для начинающих» — это сухие ветки, сложенные одна на другую. Они только и ждут, как кто-то неосторожный чиркнет спичкой в непосредственной близости.

И тогда все взлетит на воздух.

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