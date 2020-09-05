Участница Comedy Woman откровенно рассказала о «романе» с Павлом Волей

Москва, 5 сентября. Участница Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала об отношениях с резидентом Comedy Club Павлом Волей.

После его расставания с Марикой Кравцовой ходили слухи, что юморист мог заинтересоваться Сысоевой. Участница Comedy Woman до последнего момента не комментировала информацию об отношениях с Павлом Волей. Сысоева только сейчас решила высказаться на тему того, что было между ней и резидентом Comedy Club.

Как откровенно рассказала Надежда, у нее никогда не было любовной связи с Павлом Волей. С шоуменом она дружит еще со времен КВН.

«Мы не встречались. Он всегда был моим другом», — объяснила девушка в ответ на слухи о ее «романе» с Волей.

Она добавила, что знакома с супругой Воли Ляйсан Утяшевой. По словам Надежды Сысоевой, она рада, что ей удалось найти общий язык с гимнасткой.

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева ранее показала упражнение для стройных ног и упругих ягодиц. Она опубликовала небольшой видеоролик на своей странице в социальной сети Instagram, в котором продемонстрировала простое упражнение. Гимнастка встала спиной к стене, согнув ноги в коленях, после чего втянула живот и подняла руки.