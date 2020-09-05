Поклонники пришли в восторг от архивного фото молодой Толкалиной

Москва, 5 сентября. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина удивила поклонников, опубликовав архивную фотографию.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок 18-летней давности. Толкалина призналась, что не хотела бы возвращаться в тот возраст. По ее словам, раньше она считала, что после 30 лет жизнь становится бессмысленной, однако теперь считает иначе.

«Представить не могу, какой кайф будет в 50», — отметила Толкалина.

Подписчики с восторгом встретили публикацию, выразив удивление тому, что Толкалина практически не изменилась. При этом фанаты сравнили Толкалину с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

«Русская Моника Беллуччи. С годами только лучше», — отмечает alexandr_kofff.

«Как же хороша! Естественна и сексуальна», — пишет dovlanna.

«Всегда восхищалась вашей красотой», — признается katya_smagina23.

«Внешне вы не изменились», — отмечает ice_dull.

«Вы такая необычная! Нимфа природы», — восхищается likakroshka.

«А внешне вы почти не изменились. Просто взгляд другой», — пишет a.a_mali.

Ранее Любовь Толкалина опубликовала видео, снятое в ходе процедуры омоложения кожи, чем вызвала беспокойство со стороны своих поклонников. При этом фанаты посоветовали актрисе не злоупотреблять подобными процедурами.