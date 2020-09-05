Джордж Клуни изводит соседей ремонтом у себя дома

Вашингтон, 5 сентября. Известный голливудский актер Джордж Клуни запомнился соседям не только наличием двух «Оскаров», но и продолжительным строительством, которое звезда ведет на своем участке. Знаменитость проводит масштабную реконструкцию поместья в Лос-Анджелесе.

Если вас беспокоит сосед, упражняющийся по ранним утрам в долблении стен перфоратором, то вы можете успокоить себя мыслью, что он хотя-бы не Джордж Клуни. Стройка на участке артиста продолжается на протяжении последних шести месяцев, и в самом начале все было еще хуже. По утрам жителей соседних участков будили приезжающие бетономешалки, а прибывающая на улицу техника занимала вообще все место и не позволяла парковаться. Однако постоянный шум и грузовики не дают людям покоя и сегодня.

Все дело в том, что изводящий соседей ремонтом Клуни решил построить возле своего дома дополнительное строение. На территории участка должна появиться еще одна вилла, а также бассейн, фуникулер и игровой комплекс. Клуни подал заявку на согласование новых объектов и уже вложил в строительство порядка одного миллиона долларов, что приблизительно равно 75 миллионам рублей.

Можно сказать, что стройка является своеобразным хобби актера. Ранее Клуни начал реконструкцию поместья, расположенного на территории Великобритании. Знаменитости не разрешили построить туалет в саду, так как кабинка могла повредить корни охраняемых государством деревьев. После конфликта с властями артист решил перенести санузел.

Природа также периодически подбрасывает актеру причины для начала ремонта. Как сообщалось ранее, воды Темзы ранее повредили виллу за 12 миллионов фунтов стерлингов.