Бельгийская актриса и певица Анни Корди умерла на 93-м году жизни 

Париж, 5 сентября. Известная бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась на 93-м году жизни на юго-востоке Франции. Об этом сообщила племянница артистки Мишель Лебон.

Корди умерла в пятницу в коммуне Валлорис, которая расположена у Канн. Актриса почувствовала себя плохо, прибывшие на место специалисты помочь ей не смогли. Она ушла из жизни из-за остановки сердца.

«Пожарные (в их обязанности во Франции входит оказание экстренной помощи на дому. — Прим. ФАН) прибыли очень быстро, они приложили все возможные усилия, чтобы ее оживить», — рассказала Мишель Лебон.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Анни Корди. Он отметил, что актриса была «популярной и солнечной, как в городе, так и на сцене, а также радостной и щедрой как со своей аудиторией, так и с друзьями».

Анни Корди — бельгийская певица и актриса, автор более 600 песен. Артистка сыграла в десятках мюзиклов и 17 фильмах. Она продала более пяти миллионов альбомов и синглов.