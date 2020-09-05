Хмуров уверен, что «Шугалей-2» повлияет на процесс освобождения социологов

Москва, 5 сентября. Актер Михаил Хмуров считает, что выход второй части фильма «Шугалей» положительно скажется на процессе освобождения захваченных в Ливии российских социологов. Кроме того, лента напомнит россиянам о беззаконии в отношении сограждан, пишет Nation News.

Напомним, что обе части фильма отражают реальные события, которые пришлось пережить социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. В мае 2019 года они приехали в Ливию для проведения исследовательских работ. Все необходимые договоренности об их приезде и деятельности были заранее достигнуты. Данный факт грубо проигнорировали боевики из группировки RADA, которые связаны с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Россиян захватили и посадили в тюрьму «Митига», где они находятся и по сей день.

Лента «Шугалей-2» напомнит общественности о ситуации с социологами, уверен актер. Михаил Хмуров отметил, что процесс освобождения напрямую связан с деятельностью МИД, но общественность так же может повлиять на ситуацию. Уместно использование нескольких способов ради благополучного исхода ситуации.

«Я надеюсь, что выход второй картины про наших социологов поможет напомнить об этой ситуации. Конечно, это решается в других кабинетах и не на том уровне: посмотрел народ — и все. Результатов получится добиться общими усилиями, главное, чтобы это проходило на уровне МИД. Подходить к решению проблемы хорошо со всех сторон, поэтому чем больше напоминаний об этой ситуации, тем лучше», — выразил мнение актер.

Хмуров заявил, что обязательно посмотрит вторую часть фильма. Он также выразил надежду на скорейшее освобождение захваченных россиян.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков также выразил уверенность, что «Шугалей-2» поможет ускорить процесс освобождения пленных социологов.