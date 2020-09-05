Охлобыстин поделился переживаниями из-за Ефремова

Москва, 5 сентября. Актер Иван Охлобыстин поделился переживаниями за судьбу коллеги Михаила Ефремова, которому во вторник вынесут приговор по делу о смертельном ДТП. По мнению артиста, Ефремов сделал все, чтобы добиться максимального наказания.

«8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер. Для всех близких ему людей огромное горе», — приводит «СтарХит» слова Охлобыстина.

На последнем судебном заседании 56-летний актер неожиданно признал вину в автомобильной аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров. Во вторник судья огласит приговор Ефремову.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить знаменитость к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, поскольку считает невозможным исправление артиста без изоляции от общества. Адвокат артиста Эльман Пашаев обратился к суду с просьбой не отправлять Ефремова за решетку, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину и раскаялся, он также сравнил запрошенный прокурором приговор со смертным.

Автомобильная авария с участием Ефремова произошла в начале лета в центре Москвы. В результате страшного ДТП погиб Сергей Захаров. Экспертиза показала, что звезда театра и кино был в состоянии алкогольного опьянения. Многие эксперты убеждены, что артист должен получить реальный срок. Например, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен отправиться за решетку.