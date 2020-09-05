Интимные факты из жизни Печерниковой стали известны после ее смерти

Москва, 5 сентября. Ирина Печерникова, несколько раз бывшая замужем, имела роман с Владимиром Высоцким и была влюблена в Вячеслава Тихонова.

Подробности личной жизни скончавшейся актрисы Ирины Печерниковой стали известны после ее похорон. Журналисты опубликовали фрагменты из нескольких ее интервью, которые касаются отношений с мужчинами. Сама Печерникова рассказывала, что во время съемок, сделавшего ее популярной фильма «Доживем до понедельника», она влюбилась в исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова.

«Вся съемочная группа хотела, чтобы мы с Тихоновым стали парой, нас часто оставляли вдвоем. Я была в него очень влюблена, поэтому ничего и не получилось», — приводит слова Печерниковой «Экспресс газета».

Первым мужем Печерниковой стал польский актер и музыкант Збышек Бизонь. Они познакомились на концерте в Москве, после чего расписались и несколько лет прожили в Швеции. После развода пара сохранила теплые дружеские отношения.

Также стало известно, что после первого брака Ирина Печерникова состояла в тайных отношениях с Владимиром Высоцким. Журналисты вспоминают историю из середины 70-х годов. Тогда пара отправилась в Сухуми, где Высоцкий выступал с гастролями. В какой-то из дней отдыха в гостиничный номер позвонила жена барда Марина Влади. Он признался в любви к супруге, что разочаровало Печерникову. После этого случая она вышла замуж за актера Бориса Галкина, о чем позже немного сожалела.

Еще одни романтические отношения у Печерниковой сложились позже. Она состояла в отношениях с актером Александром Соловьевым, который был женат и растил сына. Пара на время рассталась, а брак они заключили спустя 8 лет, после того как сын артиста поступил в институт. Последний муж Печерниковой скончался в 2000 году.

Недавно прошли похороны актрисы, которая скончалась 1 сентября. Прощание с Печерниковой прошло в закрытом режиме. А ее подруга, которая рассказала журналистам о последнем дне актрисы, раскрыла содержание завещания Печерниковой. Звезда «Доживем до понедельника» оставила в наследство своей сестре квартиру в Москве и дом под Ростовом.