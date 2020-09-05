Шурыгина оправдалась перед подписчиками за безграмотность

Москва, 5 сентября. Известный Instagram-блогер Диана Шурыгина в очередной раз привлекла внимание общественности. На этот раз девушка призналась поклонникам в тупости, но сообщила, что старается исправиться.

На данный момент Диана Шурыгина проживает в одной из башен комплекса «Москва-Сити» с парнем-миллионером, и в целом можно считать, что ее жизнь вполне устроена. Зачастую она демонстрирует своим подписчикам снимки и видео, рассказывающие о ее повседневной жизни. Недавно звезда ток-шоу выложила запись, подписанную «в кравате зависаю» (Прим.ФАН. — сохранена авторская орфография).

Фанаты скандально известного блогера указали девушке на тот факт, что она допустила ошибку в слове «кровать». Шурыгина начала оправдываться перед подписчиками за безграмотность. По словам знаменитости, она «вообще не училась в школе».

«Тупенькая, конечно, немного. На самом деле учиться никогда не поздно», — заметила блогер.

Судя по словам Шурыгиной, она даже предпринимает попытки наверстать упущенное. Периодически она публикует фотографии, на которых она занимается с репетиторами по иностранным языкам. По мнению звезды, несмотря на сложившееся о ней общественное мнение, она вовсе не является бездельницей.

Однако ее сожитель миллионер Денис Ребров не думает, что его девушке вообще понадобится работать. У него уже достаточно денег, чтобы обеспечивать Шурыгину, в отличие от ее бывшего мужа. По мнению предпринимателя, он даже не понимает, на что рассчитывал «этот нищеброд». Как сообщил Ребров, его спутница звезда и достойна лучшей жизни.

Стоит отметить, что со «звездным» статусом девушки действительно сложно поспорить. Она постоянно привлекает внимание прессы. В прошлый раз это произошло, когда она предложила групповой секс в качестве лекарства от скуки.