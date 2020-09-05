В Совфеде рассказали, чем обернется для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

Совершенно очевидно, что потери Германии в случае отказа от «Северного потока — 2» окажутся крупными и очень серьезными, причем не только в финансово-экономическом, но в репутационном плане. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса, который убежден, что в случае остановки строительства СП-2 множество крупных европейских компаний понесут издержки, исчисляемые миллиардами евро. Кроме того, отказ от проекта приведет к безработице в ФРГ, особенно сильными социальные последствия этого решения окажутся в восточной части страны.

«Если это произойдет, Германия потеряет около 40% потребляемого газа, которые заместить просто нечем, — отметил Морозов. — Но даже если Берлин попытается это сделать, например, за счет американской сланцевой промышленности, которая, кстати, находится в кризисе и нуждается в наращивании объемов добычи «голубого топлива», то это будет стоить ему прироста цены на газ минимум на 30%. Скорее всего, эта цифра даже занижена, учитывая реалии мирового кризиса».

По словам сенатора, для немецкой экономики это гигантские потери, с какой бы стороны мы ни смотрели на сложившуюся ситуацию.

«Кстати, общеизвестно, что 2/3 европейских потерь от санкций, введенных по отношению к России, несет именно ФРГ, — заявил парламентарий. — А теперь германский бизнес возьмет на себя еще и это? Я думаю, что это в итоге будут потери, которые сравнимы с очень серьезным глубоким системным экономическим кризисом».

Собеседник ФАН добавил, что, учитывая масштаб «разрушений», которые будут нанесены Берлину в случае его отказа от «Северного потока — 2», он оптимистично смотрит на сложившуюся ситуацию.