Стокгольм, 5 сентября. Глава шведского кабмина Стефан Левен отказался прислушиваться к призывам некоторых западных политиков, которые выступают за остановку строительства газопровода «Северный поток — 2».

Премьер обратил внимание, что власти Швеции на своем уровне приняли все необходимые решения для выдачи разрешительных документов касательно реализации указанного выше проекта. Стокгольм сейчас не пойдет на попятную, рассказал политик изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Левен подчеркнул, что для его страны крайне важно соблюдение международного права.

Отметим, что призывы об остановке строительства стали активно звучать после ситуации с Навальным. На Западе уже давно вынесли вердикт, что его «отравили». По мнению западных политиков, к этому может быть причастна Россия. Шведский премьер настаивает на проведении независимого расследования.

Стоит отметить, что госпитализированного 20 августа в Омске Алексея Навального спустя два дня доставили в немецкую клинику «Шарите». Ряд экспертов считает, что в ситуации с блогером могут быть замешаны западные спецслужбы. Вывоз его на лечение в ФРГ мог быть одним из этапов спецоперации по осуществлению бегства Навального из России.