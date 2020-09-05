Врачи рассказали, как снизить риск развития женских видов рака

Рочестер, 5 сентября. Американские врачи рассказали, как снизить риск развития гинекологических раковых заболеваний.

По данным специалистов клиники Майо, новые случаи женской онкологии диагностируются в США каждые пять минут. При этом более трети американских женщин, которым поставлен диагноз рак, не смогут побороть заболевание. Однако женщины могут сделать несколько вещей, которые позволят снизить риск развития гинекологических раковых заболеваний, передает «Ридус».

«Каждый вид рака немного отличается, и нельзя наверняка сказать, у кого в будущем случится онкология. Слишком много факторов, в том числе экология, наследственность, вредные привычки, стресс. Но я говорю своим пациентам, что самое главное — это помнить о здоровом образе жизни и поддерживать нормальный вес», — отмечает доктор Аманика Кумар.

По ее словам, здоровое питание и регулярные физические нагрузки снижают риск возникновения женских онкологических заболеваний. Кроме того, следует ежегодно проходить обследование у гинеколога. Также врач рекомендовала обращать внимание на необычные симптомы или частое недомогание. По ее словам, обильное или слишком скудное кровотечение, а также частое вздутие живота могут свидетельствовать о возникновении онкологического заболевания.