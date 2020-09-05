Путин назвал правильной реформу Совфеда 2000 года

Москва, 5 сентября. Президент России Владимир Путин назвал реформу Совета Федерации в 2000 году правильной с точки зрения баланса общественных интересов. Своим мнением глава государства поделился в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия-24».

Российский лидер напомнил, что реформа, в частности, лишала губернаторов «защитного панциря» в виде депутатской неприкосновенности.

«Я думаю, что это вполне естественно и нормально», — сказал глава государства.

Он добавил, что эта реформа позволила губернаторам сосредоточиться на административной работе, что было чрезвычайно важно в тот сложный с точки зрения экономики и социальной сферы период.

Президент РФ предложил переформатировать Совет Федерации в 2000 году Он попросил губернаторов согласиться с тем, что они не будут в личном качестве участвовать в работе верхней палаты парламента.