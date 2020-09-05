Ургант показал пародию на Лукашенко в бронежилете с автоматом

Москва, 5 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал героем пародии, которую на него сделал телеведущий Иван Ургант.

Российский шоумен обыграл момент, когда белорусский лидер в августе во время протестов шел к силовикам. Вместо традиционного костюма на президенте был бронежилет, в руках он держал автомат. Республиканского лидера сопровождал с оружием сын Николай.

Иван Ургант наклеил усы, надел кепку и с игрушечным автоматом вышел из-за кулис. За ним последовал в каске и бронежилете юморист Дмитрий Хрусталев, который играл сына. В руках он также держал игрушечное оружие.

Данную пародию Ургант связал также с советским стихотворением, в котором есть строчка: «Папа может, папа может все, что угодно».

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Лукашенко одержал победу, набрав более 80% голосов. На улицы вышли несогласные, ситуация накалилась. В Сеть попало видео, на котором Лукашенко на вертолете облетал прилегающую к его резиденции местность, где ранее митинговала общественность. После приземления глава государства с автоматом без обоймы вышел из вертолета и пошел к силовикам, которые охраняли резиденцию. Рядом шел 15-летний Николай с оружием в руках.