Володин рассказал о новом содержании в работе Госсовета

Москва, 5 сентября. Принятие федерального закона о Госсовете позволит наполнить этот орган новым содержанием и сделать его работу эффективнее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наша задача — принять федеральный закон с тем, чтобы поправка к конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились, в том числе, положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, и об участниках, и о форматах работы», — сказал он в интервью для фильма «Непременный Госсовет» на канале «Россия-24».

По словам Вячеслава Володина, предстоит еще многое сделать для того, чтобы сегодняшний Госсовет был наполнен новым содержанием, которое сделает его еще более эффективным.

Он напомнил, что Россия является государством с федеративным устройством, где регионы возглавляются избираемыми губернаторами. При этом они могут быть представителями самых разных партий или беспартийными, добавил политик.

«Крайне важно, чтобы они участвовали в управлении государством и могли более эффективно представлять своих избирателей в федеральных структурах с тем, чтобы с их участием вырабатывались решения. И вот эту задачу Госсовет, созданный президентом Путиным, решил», — сказал он.

По мнению Вячеслава Володина, главы регионов должны иметь обратную связь с контрольно-надзорными органами, поэтому во включении их руководителей в состав Госсовета есть логика.

Поскольку иногда, по словам спикера Госдумы, в субъектах проводятся постоянные проверки не для конечного результата, а для галочки. Он указал, что участие руководителей контрольно-надзорных органов может быть полезным для того, чтобы главы регионов могли «на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор».

Отметим, что уже осенью в Государственную думу могут внести законопроект, где будет прописан новый статус органа в соответствии с принятыми поправкам в конституцию.