Актриса Мороз породила слухи о своем романе с Верником

Москва, 5 сентября. Актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram фотографию весьма романтического характера, что дало поклонникам почву для обсуждения.

На кадре она практически целуется с актером Игорем Верником. На их лицах улыбки. Публикация такого кадра, по мнению фанатов, может говорить о начале отношений между двумя знаменитостями.

«Воссоединение Аркадиной, Тригорина, Верника, Мороз в родном МХТ», — подписала кадр актриса.

Один из подписчиков озвучил свою версию.

«Ах, эта свадьба свадьба-свадьба пела и плясала», — отреагировал поклонник.

По мнению многих пользователей, на кадре актеры смотрятся «как родные».

«Вы такие классные! Творческих успехов и новых свершений! Ждем с нетерпением нового театрального сезона! Дашенька, спасибо за ваш талант и трепетное отношение к каждой роли! Вы супер!» — выразила восхищение подписчица.

Отметим, что ранее Дарья Мороз была замужем за режиссером Константином Богомоловым, который сейчас в браке с Ксенией Собчак.

Напомним, что в августе стало известно, будто актриса намерена уйти из МХТ, в котором играла около 15 лет. Однако она точно планирует продолжать участвовать в тех спектаклях, в которых ранее уже была утверждена на роль.