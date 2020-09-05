Утяшева в мини-шортах и на каблуках раскрыла секрет упругих ягодиц

Москва, 5 сентября. Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала упражнение для стройных ног и упругих ягодиц.

Утяшева опубликовала небольшой видеоролик на своей странице в Instagram, в котором продемонстрировала простое упражнение. Она встала спиной к стене, согнув ноги в коленях, после чего втянула живот и подняла руки. По ее словам, в такой позе необходимо стоять 30 секунд и делать не менее двух подходов.

«Люблю это упражнение. Его можно делать в любое время и в любой одежде. А на каблуках сильнее включаются мышцы ягодичек», — написала спортсменка.

Утяшева также похвасталась, что в социальной сети TikTok данный ролик посмотрели почти восемь миллионов пользователей. Подписчики Утяшевой с восторгом восприняли публикацию, а также выразили благодарность спортсменке и похвалили за прекрасную физическую форму.

«Ляйсан прекрасна! Спасибо за такие тренировки», — благодарит angelinacado.

«Пошла делать», — пишет natalyanv13.

«Спасибо за такие классные упражнения», — пишет mogilevalenochka.

«Спасибо! Надо попробовать», — отмечает mariyamalinkovich.

Стоит отметить, что Утяшева является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике. Она дважды становилась чемпионкой Европы в командном зачете и обладательницей Кубка мира. Утяшева была вынуждена оставить спорт в апреле 2006 года, из-за травмы колена. Это не единственная спортивная травма гимнастки. Спортсменка перенесла пять сложных операций. В настоящее время Утяшева ведет собственную телепередачу «Фитнес со звездами» на телеканале «Живи» и программу «Танцы» на ТНТ.