Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

Москва, 5 сентября. Почти у каждого человека на теле есть родинки, однако мало кто следит за изменением их структуры. В некоторых случаях изменения их формы могут сигнализировать о развивающемся раке кожи. Первые признаки того, что пора обратиться к специалисту, описал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

Врач заявил, что регулярно посещать врачей должны в первую очередь те люди, у которых есть проблемы с целостностью кожного покрова. На прием к профильному врачу ежегодно также должны записываться люди с генетической предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.

«Те люди, которые любят много загорать, те, у кого есть в анамнезе ожоги, облезание кожи, также те пациенты, у которых есть родственники с раком кожи или меланомой», — пояснил эксперт.

По его словам, изменение родинки не всегда можно заметить невооруженным глазом. Кроме того, не всегда стоит пугаться, если родинка увеличилась или была повреждена, передает Пятый канал.

«Следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров. Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть», — говорит Мяснянкин.

Также нельзя упускать из виду родинки на спине. Они чаще всего подвергаются травмам из-за своего расположения. Кроме того, кожа на спине очень быстро обгорает на солнце. Врач предупредил, что нельзя самостоятельно пытаться избавиться от родинки, потому что это чревато серьезными последствиями.

«Это может быть даже опасней, может простимулировать злокачественный процесс в родинке, потому что она изначально, например, не была папилломой, и мазать ее ни в коем случае нельзя», — объяснил медик.

Мяснянкин обратил внимание, что показываться специалисту в обязательном порядке должны люди с особенным фототипом: рыжим, светлокожим, а также те, кто быстро обгорают на солнце.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о буквенной системе определения опасных родинок. Он предупредил, что потенциально вредные образования под воздействием ультрафиолета могут стать причиной развития рака.