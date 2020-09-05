Купленная Киевом бронетехника НАТО сломалась и не доехала до фронта

Киев, 5 сентября. Закупленные Киевом британские бронемашины Saxon решили отправить на капитальный ремонт. Некоторые эксперты не исключают, что покупка сломанной техники была коррупционной.

О закупке колесных бронемашин Saxon AT-105 для Министерства обороны Украины было объявлено в конце 2014 года. Тогда украинские лидеры говорили, что натовская техника должна пополнить поредевшие после боев в Донбассе арсеналы и стать первым образцом перехода украинской армии на стандарты Североатлантического альянса.

Многие эксперты, в том числе западные, указывали на то, что техника не подходит для ведения конфликта и, по сути, бесполезна. Что касается Saxon, то специалисты отмечали, что бронемашины не приспособлены к езде по бездорожью и крайне уязвимы для тяжелого вооружения. Однако это не остановило украинских руководителей, взявших после государственного переворота курс на «евроинтеграцию».

После закупки техника прошла капитальный ремонт и условную модернизацию на украинских предприятиях. После чего она стала поступать в части и соединения ВСУ. Однако даже модернизация не смогла приспособить технику к полевым условиям.

Согласно опубликованной на портале ProZorro информации, Минобороны Украины заказало капитальный ремонт бронемашин, стоимость контракта составляет 786 тысяч гривен.

Эксперты отметили, что купленная Киевом техника сломалась, не доехав до фронта. По их мнению, причина в проведении ремонта кроется в том, что техника изначально была неприспособленна для ведения боевых действий.

Как пишет «Московский комсомолец», специалисты не исключают, что приобретение бесполезной техники у НАТО — часть коррупционной схемы, и это до сих пор служит для обогащения киевских чиновников за счет контрактов по ремонту.