Диетолог назвал пять продуктов для продления молодости

Москва, 5 сентября. Люди, которые хотят подольше продлить молодость, должны включить в рацион пять определенных продуктов. Врач-диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что их необходимо постоянно употреблять.

В качестве напитка стоит обратить внимание на зеленый чай. Специалист рассказал, что в нем есть сильные антиоксиданты — катехины. Благотворное воздействие осуществляется на клеточном уровне. В результате чего человек стареет медленнее, происходит даже омоложение организма. В день он советует пить по две-три чашки.

Далее идут рыба, семя льна и оливковое масло. Эти три продукта богаты ненасыщенными жирными кислотами. Вещества характеризуются противовоспалительным эффектом. Они благотворно воздействуют на сосуды, обеспечивая защиту от прогрессирования атеросклероза.

Пятым в списке Михаила Гинзбурга идет горький шоколад.

«Ищите его с заменителем сахара, нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови», — дал рекомендацию специалист на видео в YouTube.

Диетолог добавил, что печенье и сдоба, а также сосиски и сладкая газировка оказывают крайне негативное влияние на организм.