Миро не верит, что Анохина случайно показала свои гениталии в Instagram

Москва, 5 сентября. Одиозный блогер Лена Миро отреагировала на скандал, в который попала бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина, показавшая фанатам интимные снимки в своем Instagram-аккаунте.

Анохина случайно опубликовала пикантную фотографию в соцсети, но через минуту ее удалила. Однако подписчики успели сделать скриншоты. На снимке ведущая лежит, раздвинув ноги, и показывает свои гениталии.

Лена Миро заявила, что не верит в то, что Анохина сделала это случайно. С точки зрения блогера, в данном случае речь идет не о перепутанных кнопках, а о желании напомнить о себе.

«Не на ту кнопку якобы нажала. Я же думаю, что на ту. И произошло это в жалкой попытке привлечь к себе внимание», — уверена Миро.

Она добавила, что экс-жена Гуфа в последнее время очень часто делится подробностями своей личной жизни, однако они уже порядком всем надоели. Как добавила светский хроникер, Айза публично продемонстрировала свои гениталии, чтобы привлечь к себе внимание общественности.

«Айза уже не знает, как привлечь внимание к себе и пошла дальше сисек — опубликовала свою распашонку в сториз», — добавила Лена Миро в своем Telegram-канале.

Миро снимок не оценила. Она «не нашла ничего хорошего» там.

В июне Анохина призналась, что закрутила бурный роман с певцом Олегом Майами. По словам ведущей, Майами не произвел на нее особого впечатления при первой встрече. Она сочла его легкомысленным и даже «глупым парнем».