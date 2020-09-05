Звезда «Вечного зова» Семина не может самостоятельно двигаться

Москва, 5 сентября. Известная советская актриса и звезда сериала «Вечный зов» Тамара Семина стремительно теряет силы.

По данным «Пятого канала», 81-летняя актриса не способна передвигаться без посторонней помощи.

Известная по роли Анфисы в кинофильме «Вечны зов» артистка находится уже в весьма в преклонном возрасте. За свою карьеру Семина успела сняться в десятках кинокартин, а последняя ее работа датируется 2018 годом. Судя по всему, женщина более не планирует появляться на экране, ведь у нее возникли значительные проблемы с передвижением, а здоровье подводит.

Народную артистку РСФСР заметили на похоронах ее коллеги Ирины Печерниковой. Тамару Семину сопровождал молодой человек, помощник, а во время ходьбы женщине приходилось опираться на костыль. Согласно сообщению портала «Вокруг ТВ», внешний вид актрисы также оставляет желать лучшего.

Ранее актриса выступила на федеральном телевидении, где рассказала об ушедшей из жизни Печерниковой. По словам Семиной, незадолго до смерти коллега вынашивала множество творческих планов, а также хвасталась получением новых ролей.

В настоящее время в шоу-бизнесе идет процесс смены поколений и широко известные советскому зрителю артисты уходят из жизни, уступая место молодым знаменитостям. Некоторые представители «старой школы» сетуют, что качество выступлений «новичков» оставляет желать лучшего, а известный певец Григорий Лепс даже предложил вернуть комиссии по мастерству артистов.