Собянин заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в России

Москва, 5 сентября. В российских регионах нет второй волны коронавируса, а то, что происходит, является отголоском первой волны опасного заболевания. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — пояснил градоначальник.

Собянин уточнил, что сроки прохождения пандемии коронавируса в регионах страны являются разными, поэтому важно помнить об этом. Он отметил, что при таких обстоятельствах крайне важно выработать индивидуальный подход к решению проблемы с коронавирусом в тех или иных областях РФ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество пациентов с COVID-19, которые находятся в медицинских организациях, за последние три месяца сократилось в два раза. По его словам, в целом в стране наблюдается позитивная динамика по заболеваемости.