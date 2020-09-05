Как Россия стала неуязвимой перед санкциями Запада

Ресурсов, которые могли бы позволить «выбить» Российскую Федерацию с мирового рынка, у западных стран нет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Так собеседник ФАН отреагировал на публикацию немецкой газеты Die Welt, в которой отстаивается тезис о «неуязвимости» России перед давлением со стороны Запада. Автор статьи Хольгер Цшэпитц считает, что подобное стало возможным благодаря накоплению в российской казне значительных золотовалютных резервов в размере 600 миллиардов долларов — и это на фоне сохраняющихся санкций и недавнего обвала цен на нефть. Кроме того, немецкий журналист напомнил о «шестом с конца размере государственного долга» РФ, который делает ее одной из самых финансово стабильных стран в мире.

«Это стало следствием той экономической политики, которую наша страна последовательно проводила, начиная с 2014 года — как раз под влиянием тех самых санкций, — считает Колташов. — Если бы сохранялось прежнее, «кудринское» направление в экономике России, золотовалютные резервы могли и иссякнуть. Ведь в чем оно заключалось? Преимущественно в занятии сырьевым экспортом, поддержке финансовой системы и в отказе от оказания протекции производствам. Также считалось ненужным наводить порядок в регионах, поскольку существовала убежденность в том, что «рынок», мол, сделает это сам».

Все это, по мнению экономиста, приводило к тому, что в стране не оказалось условий для создания более «обширного и разнообразного экспорта» из нее, когда увеличивается линейка товаров, которыми она снабжает другие государства. Колташев также обратил внимание на хитрый ход Москвы с падением рубля.

«Теперь все иначе, — подчеркнул эксперт. — В ответ на давление на рубль мы, вместо того чтобы потратить все резервы на поддержание его курса, дали ему упасть, памятуя о решениях Бориса Ельцина, когда накануне дефолта 1998 года было «спалено» огромное количество иностранной валюты для поддержания курса национальной, которая все равно в итоге обвалилась. В результате резервы, которые в определенный период сокращались, начали постепенно выравниваться, несмотря на то, что мировые цены на нефть стали значительно ниже — и вышли в итоге на рекордные показатели, превзойдя даже уровень «докризисного» 2008 года».

Говоря о составных частях российского золотовалютного резерва, собеседник ФАН отметил важность сокращения «доли валюты» за счет увеличения «доли золота», поскольку именно за последней стоит будущее — ведь обстановка, которая будет окружать РФ следующие десятилетия, весьма далека от любви и доверия.

«Наступает период нестабильности мировых валют – прежде всего доллара, — убежден Колташов. — В то же самое время эпоха «игры по правилам», которая была установлена Вашингтоном еще с 1980-х годов, сменилась эпохой соперничества и агрессивного поведения западных стран в отношении своих восточных коллег — прежде всего Китая, Ирана и России. В их числе и Турция, которая, хоть и член НАТО, но постоянно боится, что по ней нанесут ракетно-бомбовые удары ее собственные союзники».

Вместе с тем экономист не согласился с утверждением немецких журналистов о том, что накопленные правительством РФ резервы делают страну «неуязвимой» перед санкциями, однако она несомненно стала более защищенной от них.