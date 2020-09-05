Звездные ведущие «Орла и решки» готовятся к свадьбе

Москва, 5 августа. Алина Астровская и Антон Лаврентьев приняли участие сразу в нескольких свадебных фотосессиях. Звездная пара поделилась подробностями с поклонниками.

Лаврентьев и Астровская уже на финишной прямой в подготовке к торжеству. Пара приняла участие в съемках для обложек свадебного журнала. О позитивных эмоциях в своем аккаунте в социальной сети кратко рассказал Антон Лаврентьев.

«Она сказала: «Да!» — подписал пост телеведущий.

Также обложками поделилась и звездная ведущая программы о путешествиях.

«Наше первое с @antonlavrentiev интервью!» — написала Астровская.

Подписчики оценили и фотографии, и видеозапись со съемок. На ней счастливая пара позирует в нескольких нарядах в разных локациях. Поклонники сравнивают Астровскую и Лаврентьева с королевскими особами.

«Редкий случай, когда радуешься чужому счастью», — пишет natalya_i_dmitrieva.

«Первая — вы, как королевская семья. Во второй влюбленная французская пара, а в третьей — голливудская пара», — комментирует kadriyagaliullina.

«После таких прекрасных видео хочется каждую неделю выходить замуж», — восхищается volkovaviktoria81.

Для 30-летней Астровской это уже третий брак. Впервые она вышла замуж 12 лет назад за украинского футболиста Евгения Бредуна. С ним она развелась после измены супруга. Следующим мужем Астровской был бизнесмен по имени Игорь. Вместе с ним Астровская прожила два года. Роман с коллегой по программе «Орел и решка» Антоном Лаврентьевым длится уже три года. Для музыканта и телеведущего предстоящий брак с Астровской будет первым.