Ширвиндт отреагировал на конфликт Меньшикова на прощании Андреева

Москва, 5 сентября. Народный артист России Александр Ширвиндт прокомментировал скандал, который устроил худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером Владимиром Андреевым.

Актер довольно в жесткой форме отказался пустить на церемонию съемочную группу канала НТВ, которые хотели вести прямую трансляцию с траурной церемонии Андреева. Ширвиндт отреагировал на ситуацию.

«Вы знаете, я первый раз от вас слышу. Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю», — заявил он.

Напомним, во время траурного мероприятия художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой отказался допустить туда сотрудников канала НТВ.

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Александр Михайлов ранее прокомментировал Федеральному агентству новостей этот скандал. Он поддержал решение коллеги Олега Меньшикова запретить телевизионщикам вести прямую трансляцию с церемонии прощания с Владимиром Андреевым.

Актер Андреев скончался 29 августа спустя несколько дней после празднования своего 90-летнего юбилея. Проститься с ним пришло более сотни человек.