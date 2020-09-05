Джонни Депп начал встречаться с 33-летней немецкой моделью

Вашингтон, 5 сентября. Звезда Голливуда Джонни Депп после болезненного и скандального разрыва с актрисой Эмбер Херд нашел себе новую спутницу. Согласно имеющейся информации, новый роман связал артиста с 33-летней немецкой моделью.

Знакомство между Деппом и участницей телешоу Софи Херман завязалось в расположенном в Лондоне отеле The Corinthia. Как сообщил неназванный, но приближенный к звездной паре источник, именно девушка стала инициатором общения с известным актером. Модель решилась на весьма романтичный жест – она положила записку с номером своего телефона между струн гитары Деппа. Знаменитость решилась позвонить, в результате чего и началась новая амурная связь в жизни актера.

Стоит сказать, что подобной встрече способствовало стечение множества обстоятельств. Девушка прославилась на шоу Made in Chelsea, однако попала в него не сразу. Впервые она попробовала себя в 2013 году, и, после неудачи, вернулась в проект только спустя два года, получив одну из ведущих ролей. Судя по слухам, Херман также вступала в отношения с другим участником сериала, Фредериком Ферье, однако затем пара решила прекратить отношения.

Сложно предположить, как будут развиваться отношения новой пары, ведь Джонни Деппа еще очень много связывает с Эмбер Херд, с которой он расстался два года назад. Речь идет о судебных разбирательствах, начавшихся из-за скандальных заявлений актрисы. Бывшая супруга рассказала журналистам нескольких изданий о том, что Депп издевался над ней, и материалы пошли в печать. Теперь Депп судится с газетой The Sun, так как, по мнению звезды, его просто оклеветали. Стоит сказать, что и Херд не собирается отступать и намерена опустошить карманы бывшего мужа еще больше. Как сообщалось ранее, Херд попытается обанкротить Деппа новым иском.