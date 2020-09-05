Эксперт объяснил, почему морская блокада РФ обернется провалом для США

Москва, 5 сентября. Морская блокада России со стороны США обречена на провал. Об этом заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Ранее ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс выразил уверенность, что морская блокада России является самой эффективной тактикой противостояния между Западом и Москвой. Дисмьюкс, утверждает, что российские силы в настоящее время находятся в уязвимом положении на море ввиду своей зависимости от доступа к водным путям.

Тимошенко отметил, что морская блокада России обречена на провал. По его словам, это связано с географическим положением российских портов, передает «Царьград».

«В Новороссийск ходим через Босфор — Дарданеллы. Усть-Луга и Петербург — это тоже через проливы. Никак иначе не вылезти. Балтику вообще довольно трудно считать морем на сегодняшний день. Такая внутренняя лужа, как и Черное море», — подчеркнул Тимошенко.

Он также добавил, что подобные идеи, которые озвучивают западные эксперты, являются следствием внутренней политической борьбы в США. При этом американские политики продолжат разыгрывать «русскую карту», чтобы перетянуть себе избирателей. Тимошенко выразил уверенность, что действующему президенту США Дональду Трампу, даже если он решит действительно наладить отношения с Россией, этого просто не дадут сделать коллеги по партии.