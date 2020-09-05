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Путин объяснил, что позволило РФ справиться с «ударами» коронавируса

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Путин объяснил, что позволило РФ справиться с «ударами» коронавируса

Москва, 5 сентября. Губернаторы российских регионов получили дополнительные полномочия во время пандемии. Президент России Владимир Путин отметил эффективность такой меры.

По словам главы государства, это позволило избежать урона отечественной экономике и справиться с «ударами» коронавируса.

Комментируя стратегию, предусматривающую наделение губернаторов новыми полномочиями, Путин с уверенностью сказал, что она сработала. Глава государства отметил, что было бы ошибочным принимать одинаковые меры по отношению к разным регионам страны.

Президент объяснил, что условия жизни людей в каждом субъекте разные. Различия есть в структуре и функционировании экономики. Например, в одном регионе активно развивается строительство, в другом важнейшей отраслью является сельское хозяйство.

Глава государства обратил внимание, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в России доказала эффективность еще и потому, что эту меру повторили в ряде других государств.

Источник: «Россия-24»
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