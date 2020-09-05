Глава ДНР приказал уничтожить позиции ВСУ у линии разграничения

Киев, 5 сентября. Срок ультиматума, который был выдвинут Киеву в связи с нарушением режима тишины в рамках перемирия, подошел к концу. Глава ДНР Денис Пушилин констатировал, что был отдан приказ Народной милиции стрелять на поражение.

Руководитель республики подчеркнул, что украинская сторона неоднократно нарушала договоренности.

Речь идет о том, что Украина незаконно возвела инженерные сооружения возле линии разграничения, по которым теперь вправе вести огонь Народная милиция ДНР. Пушилин подчеркнул, что к украинской стороне неоднократно поступали просьбы об устранении нарушений, включая необходимость закопать вырытые после 22 июня траншеи.

«Мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право задействовать пункт «е» дополнительных мер и устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого», — подчеркнул руководитель республики.

Пушилин подчеркнул, что у ДНР не остается выбора, кроме уничтожения незаконных инженерных сооружений. Он призвал Украину обеспечить 7 сентября отсутствие личного состава в определенном районе, потому что будет нанесен удар по ряду объектов.

Руководитель ДНР обратил внимание, что его республика действует в рамках договоренностей, потому целями станут именно объекты, но никак не бойцы ВСУ.