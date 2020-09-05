Рудковская разозлила фанатов видео на борту частного самолета

Москва, 5 сентября. Российский продюсер Яна Рудковская в одежде люксового бренда показала поклонникам роскошную жизнь на видео. Новая публикация появилась в Instagram-аккаунте звезды и разозлила подписчиков.

На кадрах Яна Рудковская запечатлена в нескольких локациях. Сначала она в рубашке, шортах, пиджаке от Dior снялась на улице. Также на продюсере были кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan. Далее звезда поднялась на борт частного самолета и устроила дефиле уже там, держа в руках бокал игристого вина. Потом появился кадр из Сочи — Рудковская показалась перед подписчиками уже в слитном купальнике и пляжном платье в тон.

«За день все успела. Привет, родной Сочи! Я скучала», — подписала пост супруга фигуриста Евгения Плющенко.

Многие поклонники не оценили новую публикацию Рудковской и оставили гневные комментарии, уличив ее в излишнем хвастовстве.

«Хорошо живете, и дай Бог Вам здоровья. Только вот зачем дразнишься? Вот у меня нет возможности отдохнуть на море», — написала одна из подписчиц продюсера. «Отвратительная тетка! Кроме пантов ничего нет», — возмутилась вторя. «Неплохо вы шикуете в частных самолетах», — разозлилась третья.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская заинтриговала подписчиков новым видео в Instagram. Супруга Плющенко засветилась на кадрах в купальнике, после чего некоторые фанаты заподозрили ее в беременности.