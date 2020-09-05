Ищенко заявил об окончательной ликвидации украинской государственности

Москва, 5 сентября. Украина теряет свою государственность из-за необдуманных действий руководства. Об этом заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, снижение рейтинга президента Владимира Зеленского, экономические проблемы страны и продолжающийся конфликт в Донбассе являются не самыми главными проблемами Украины.

«Главное, что произошло на Украине, это уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты. Понимаете, если у вас температура опустилась до 34 градуса и вы начали плохо пахнуть, то очевидно, вы умерли, но то, что вы плохо пахнете и температура опустилась, это совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что вы умерли. Вот так и здесь», — сказал Ищенко в интервью изданию «Украина.ру».

Он также добавил, что в результате необдуманных действий украинского руководства был запущен процесс уничтожения Украины, который является необратимым.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий выразил уверенность, что Украина будет вынуждена обратиться за экономической помощью к России, так как страна находится на грани банкротства. По его словам, западные партнеры не заинтересованы в экономическом процветании Украины, так как пытаются превратить республику в аграрный придаток Евросоюза. При этом нынешние украинские власти продолжают уничтожать экономический потенциал страны, в результате чего Украина полностью обанкротится. По его словам, в конечном итоге Украина приползет к России на коленях и будет просить о помощи.