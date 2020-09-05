Собчак в «кукольном» платье разозлила поклонников

Москва, 5 сентября. Блогер и теледива Ксения Собчак продолжает привлекать к себе внимание поклонников. Недавно она опубликовала в Instagram фотографию в необычном платье. Собчак в нем выглядит как кукла. А по мнению ряда фанатов, даже хуже.

«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них как волк в овечьей шкуре. А вам больше нравится образ «Собчак — холодная стерва» или «Собчак — девочка-девочка»? — решила знаменитость узнать мнение у фанатов.

По мнению одной из поклонниц, Собчак в таком одеянии словно «сбежала из детства».

Другая пользовательница считает, что платье предназначено для иной цели.

«Наряд подходит для выписки из роддома, как у принцессы Дианы», — поделилась мнением девушка.

Одна из поклонниц посчитала, что на знаменитости вовсе не платье.

«Бабкины ночнушки не нравятся», — написала девушка.

Один из пользователей упрекнул Собчак в том, что она повышает свою популярность за счет скандальных моментов.

«Ты и есть волк в овечьей шкуре. Нет таланта, так надо засветиться скандалами», — ответил он на вопрос Собчак.

Стоит отметить, что несмотря на негативный настрой пользователей, Собчак хорошо зарабатывает как блогер. За год реклама в Instagram принесла теледиве почти 1,5 млн долларов, пишет НСН.