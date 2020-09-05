«Юная» фотография актрисы Бабушкиной восхитила подписчиков

Москва, 5 сентября. Актриса Кристина Бабушкина восхитила пользователей Сети нежным образом. Снимок она сделала во время гастролей по Дальнему Востоку.

Новая запись в ленте Instagram Кристины Бабушкиной восхитила пользователей. Артистка поделилась снимком во время гастролей в городе Белогорск. Там она вместе с труппой МХТ им А. П. Чехова представила постановку «Пролетный гусь». В комментариях девушка отмечает, что плотный рабочий график не позволил прогуляться по городу.

«Наша дальневосточная гастроль переехала в город Белогорск. Можно подставлять любое название города, декорация одна и та же», — поделилась актриса.

Однако детали гастролей мало волную ее подписчиков, комментарий про игру актрисы оставили всего несколько человек. Впрочем, каждого, кто отметил театральную постановку, она поблагодарила в комментариях. Большинство же поклонников актрисы наперебой хвалят ее образ. Они отмечают, что легкий наряд, отсутствие косметики и «нежность» фото делают из 42-летней актрисы совсем юную девушку.

«Вау, ты такая красивая на этой фотографии», — пишет пользователь al_monz.

«Ой! А кто эта девочка?!» — удивляется sosnoskayayulia27.

«Какая нежная девчушечка!» — восхищается Dafechina.

«Вы такая красивая, и вам очень идут светлые тона», — не остался в стороне madeni_mad.

Актриса ведет скромный блог в Instagram и делится юмористическими видеозаписями на YouTube. Кристина Бабушкина снялась в десятках фильмов и сериалах. Среди самых известных «Духless 2» и «О чем говорят мужчины. Продолжение». Также она с 2002 года выступает в Московском художественном театре имени А. П. Чехова.