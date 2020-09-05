Актриса Полякова потеряла сознание на похоронах Клюева

Москва, 5 сентября. Народная артистка России Людмила Полякова почувствовала себя плохо на церемонии прощания с актером Борисом Клюевым.

Клюев ушел из жизни 1 сентября на 77-м году жизни. В 2018 году врачи диагностировали у него онкологическое заболевание — рак легких. Актер получил широкую известность благодаря роли в популярном российском сериале «Воронины». Также он снимался в следующих фильмах: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «ТАСС уполномочен заявить...», «Годунов», «Семейные обстоятельства».

Прощание с народным артистом прошло в Москве 4 сентября в Малом театре. Клюева проводили в последний путь под овации и крики «Спасибо!». На церемонии Людмила Полякова упала в обморок. Ей стало плохо на подходе к залу, где проходило прощание. На место сразу вызвали сотрудников скорой помощи.

Как отмечает «Культуромания», во время траурного мероприятия за помощью к врачам обращался и поэт-песенник Михаил Шабров.

Народная артистка России Ирина Муравьева ранее рассказала, что была потрясена известием о смерти великого человека. По ее словам, актер был добрым, мудрым и умным человеком. В Клюеве гармонично сочетались все самые лучшие человеческие качества, отметила актриса.