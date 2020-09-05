Ефремов не надеется на мягкий приговор суда

Москва, 5 сентября. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, сохраняет спокойствие, готовясь к приговору для себя. Его защитник Эльман Пашаев подчеркнул, что подсудимый не надеется, что судья вынесет мягкий приговор.

По словам юриста, артист с первых дней склонялся к тому, что может получить большой срок заключения. Отметим, что сторона обвинения настаивала на 11-летнем сроке для Ефремова. Адвокат обратил внимание, что когда позицию прокурора услышал актер, то даже «не моргнул глазом».

«Ему легче стало», — сказал юрист.

Эльман Пашаев также добавил, что подзащитный уже давно высказывал мысль о том, что «его судьба решена».

Следующее заседание, на котором должны огласить приговор актеру, пройдет 8 сентября.

Напомним, что артист 8 июня сел за руль в нетрезвом виде. В какой-то момент он потерял контроль над своим внедорожником и вылетел на встречную полосу. Тяжелый джип врезался в фургон, водитель которого погиб.

Многие эксперты и общественники высказывались за то, чтобы знаменитость наказали по всей строгости закона. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подчеркнул ранее, что актер должен сидеть в тюрьме, потому он убийца.