В России выявлено 5205 новых случаев COVID-19

Москва, 5 сентября. В России выявлено 5205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки в РФ случаи COVID-19 зафиксированы в 84 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 24%, сообщается о 110 летальных исходах. Полностью выздоровели за последние сутки 5379 человек.

В Москве выявлен 671 новый случай заболевания коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 195, в Московской области — 168. В общей сложности в РФ было зафиксировано 1 020 310 случаев COVID-19 в 85 регионах, выздоровело 838 126 человек.

Инфекция COVID-19 стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса во всем мире.