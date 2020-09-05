Онколог назвала три симптома рака, которые нельзя игнорировать

Москва, 5 сентября. Хирург и онколог Елена Смирнова обратилась к общественности через Instagram. Специалист рассказала, что существуют три симптома, которые требуют от человека как можно быстрее пройти обследование, чтобы исключить рак прямой кишки.

Смирнова констатировала, что этот вид онкологии является одним из самых распространенных. Она обратила внимание, что недуг может развиваться скрыто в течение месяцев и даже нескольких лет.

«Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов, поэтому до этого момента никаких признаков может не быть», — отметила специалист.

Как правило, в зоне наибольшего риска находятся люди старше 50 лет. Тем не менее она рекомендовала всем, кто старше 45 лет, проходить обследование, посещая проктолога.

Что касается симптомов, то человека должны насторожить постоянное вздутие или частые приступы боли в районе живота. Вторым признаком она назвала изменение характера стула, наличие в нем крови. Даже потеря веса и снижение уровня работоспособности тоже могут стать поводом для посещения врача.

Онколог подчеркнула, что данные симптомы могут сигнализировать и о других болезнях, поэтому лучше себя обезопасить и вовремя пройти обследование.

Ранее японские медики установили, что частое употребление алкоголя повышает на 5% риск развития онкологии, включая рак прямой кишки, пишет НСН.