Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу в России

Москва, 5 сентября. Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО в России. Теперь у страховщиков появилась возможность предлагать автомобилистам максимально персонализированные тарифы.

Как отмечает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА), соответствующее указание Центробанка РФ вступило в силу 5 сентября. Базовый тариф расширяется на 10% и определяется в пределах тарифного коридора, который для автомобилей физлиц будет находиться в рамках от 2471 до 5436 рублей. Тариф складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов.

Согласно новым правилам, страховщики при определении тарифа для каждого автовладельца могут учитывать дополнительные личностные факторы, в том числе семейное положение и наличие детей. Кроме того, на стоимость полиса теперь могут повлиять инциденты из прошлого водителя: лишение прав, пьяная езда, а также участие в ДТП.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала о новой реформе ОСАГО, а также объяснила, что она означает для страхового рынка и что даст автомобилистам.