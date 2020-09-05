NI рассказал, зачем США перебрасывают секретные подлодки к берегам России

Вашингтон, 5 сентября. Пентагон направил к северным границам России секретную атомную подводную лодку класса USS Seawolf. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения класса USS Seawolf является одним из самых дорогих из стоящих на вооружении ВМС США. Пентагон планировал приобрести 29 подлодок данного типа, однако Вашингтон смог приобрести только три единицы. Стоимость одного подводного крейсера достигает трех миллиардов долларов.

«Корабли класса USS Seawolf по сравнению с подлодками типа Los Angeles стали крупнее, быстрее и имеют еще больше вооружения. Они получили восемь тяжеловесных торпедных аппаратов, тогда как их предшественники могут похвастаться всего четырьмя. Каждый Seawolf несет на борту 50 торпед», — сообщает издание.

В конце августа одна из подводных лодок USS Seawolf побывала у северных границ России. О прибытии в Норвегию USS Seawolf американцы объявили во всеуслышание. Фотографии одной из самых секретных субмарин Пентагона были опубликованы на страницах ведомства в социальных сетях, передает «ПолитРоссия».

«USS Seawolf недавно посетил Норвегию и имел непродолжительную остановку близ Тромсе. Субмарина входит в состав 6-го флота ВМС США, дислоцированного в итальянском Неаполе. Появление этой подлодки в непосредственной близости от российских вод является важным событием», — отмечают американские журналисты.

Командующий подводными силами США вице-адмирал Дерил Кодл заявил, что появление секретной подлодки у берегов Норвегии демонстрирует глобальный характер действий американских подводников и возможность выполнения задач в любом районе Мирового океана. По мнению аналитиков The National Interest, прибытие Seawolf к северным границам России демонстрирует решительность Вашингтона обеспечить морскую безопасность на Севере.

«Прибытие Seawolf в Норвегию является мощным сигналом для Москвы», — подытожили журналисты NI.

Ранее The National Interest опубликовало статью об «огромной и страшной» российской подводной лодке класса «Хабаровск». Американские журналисты отметили, что субмарина специального назначения будет вооружена шестью беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», способными наносить ядерный удар по военным базам и корабельным группировкам противника.