Российский фильм «Спутник» возглавил топ-5 американского iTunes

Москва, 5 сентября. Кинокартина российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» возглавила американский iTunes. Впервые отечественный фильм занял лидирующую строчку в категории «хоррор» и пятое место в разделе «кино». Об этом говорится в сообщении видеосервиса more.tv, где прошла премьера проекта.

Представители видеосервиса заявили, что впервые фильму российского производства удалось не только войти в топ-5, но и возглавить рейтинг предпочтений пользователей из США. Отмечается, что к создателям фильма уже обратились американские продюсеры с предложением снять ремейк, передает «Культуромания».

Кинокартина «Спутник» представлена на 13 международных фестивалях, где она получила положительные отзывы от западных кинокритиков. Стоит отметить, что этот фильм стал первым большим российским релизов, который был выпущен онлайн во время пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров. Международный прокат картины пройдет в Америке, Австралии, Германии, странах Латинской Америки, на британских видеосервисах и ряде других стран.

По сюжету картины действия разворачиваются в СССР 80-х годов прошлого века. Советские граждане празднуют возвращение на Землю космического аппарата, однако от них скрывают, что выжить во время полета удалось лишь одному члену экипажа. Факты указывают на то, что космонавты столкнулись с внеземной формой жизни, которую, возможно, они привезли с собой, передает «МИР24».

Роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.