Успенская расстроила поклонников своим внешним видом

Москва, 5 сентября. Новая фотография певицы Любови Успенской вызвала критику у подписчиков. «Эксперты» отмечают неудачный наряд звезды шансона.

С критикой подписчики обрушились на новый пост певицы в Instagram. На фотографии Успенская предстала в черном наряде на фоне белоснежных стен и ступенек.

«Я безумно рада, что в нашу жизнь, жизнь артистов, возвращаются трудовые творческие будни и возможность выступать на сцене», — подписала фотографию исполнительница.

Внимательные фолловеры отметили, что эта фотография не самая удачная в коллекции Успенской. Подписчики отмечают, что у певицы очень короткие ноги, а голова, с пышной прической, выглядит слишком большой. Досталось и элементам наряда певицы.

«Женщина, у вас голова больше туловища. Ну так, для инфы», — пишет filippovairina579.

«Очень неудачное фото. Огромная голова, короткие ноги, короткий торс, загнутые чеботы старика Хоттабыча. Люба, вы хоть фильтруйте фото-то», — критикует karabintseva.

«Вы всегда модная, но здесь либо фото неудачное, либо казаки эти грубоватые», — замечает irinaismailova2015.

«Фото неудачное», — кратко подвел итог love6537love.

Любовь Успенская активно ведет свою виртуальную жизнь. В Instagram на нее подписано более миллиона человек. Впрочем, новая запись действительно уступает в интересе прошлым публикациям.

Такая критика, возможно, придется не по душе Успенской. Накануне подписчики были в восторге от преображения 66-летней певицы. Она опубликовала фотографии, на которых выглядит очень молодо. Подписчики отметили, что такое преображение возможно только после пластических операций.