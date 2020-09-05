Правительство РФ выделило на льготников почти миллиард рублей

Москва, 5 сентября. Власти РФ решили выделить дополнительно почти один миллиард рублей. Деньги предусмотрены для льготной категории россиян.

Согласно опубликованному распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина, дополнительные финансовые средства в размере 988 млн рублей пойдут на обеспечение льготной категории граждан РФ бесплатными лекарствами и лечебным питанием.

На сайте правительства России сказано, что данная сумма является нераспределенным резервом из бюджетных средств.

Отметим, что ранее кабмин провел индексацию суммы, на которую льготники могут получить медикаменты и питание. Ежемесячная сумма на одного человека теперь составляет 886,4 рубля.

Напомним, что в России с 1 января будущего года должен вступить в силу на федеральном уровне единый регистр тех, кому положено получать льготные лекарства. Речь идет о формировании точной базы, чтобы установить, скольким гражданам положены льготные лекарства.

Благодаря реестру специалисты будут отслеживать не только степень обеспечения каждого нуждающегося льготными медикаментами, но и смогут контролировать остатки лекарств. Это позволит более эффективно планировать дальнейшие закупки.

Кроме того, власти намерены не реже, чем один раз в год пересматривать перечень жизненно необходимых лекарств.