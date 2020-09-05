Ходаковский рассказал о долгосрочных последствиях подписания «Минска-1»

Шесть лет прошло со дня подписания 5 сентября 2014 года документа, получившего название «Минский протокол» (Минское соглашение), полное название — «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина».

Родом из котла

Подписанию документа предшествовали тяжелейшие бои с большими потерями обеих сторон, которые шли практически все лето 2014 года. Итогом боев в окрестностях города Иловайска Донецкой Народной Республики стал Иловайский котел, в котором оказались «заперты» военизированные формирования, подконтрольные Киеву.

Иловайская операция завершилась победой защитников Донбасса. Благодаря дипломатическим усилиям президента России Владимира Путина оставшимся в живых украинским военным была дана возможность покинуть котел без оружия. Впоследствии весь мир узнал жуткие подробности об их зверствах в отношении гражданских лиц.

Считается, что подписание Минского протокола стало вынужденным шагом, на который пошла Украина после позорного поражения под Иловайском. С российской стороны соглашение подписал посол РФ на Украине Михаил Зурабов, с украинской — экс-глава этого государства Леонид Кучма, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини. Луганскую и Донецкую народные республики представляли их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Минский протокол — документ не очень объемный, поэтому приводим его полностью:

По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014, Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла согласия относительно необходимости осуществить следующие шаги:

1. Обеспечить немедленное двустороннее прекращение применения оружия.

2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия.

3. Осуществить децентрализацию власти, в том числе путем принятия Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе).

4. Обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации.

5. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.

6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые произошли в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог.

8. Принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе.

9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе).

10. Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины.

11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона.

12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций.

Как можно легко заметить, о таких болезненных темах, как передача границы под контроль ВСУ, а также условиях амнистии речь в Протоколе не шла. По сути, «Минск-1», как в дальнейшем СМИ и блогосфера стали называть этот документ, стал попыткой решить локальные кратковременные задачи, в первую очередь прекращения боевых действий.

«Минск-1» как заморозка ситуации

Федеральное агентство новостей обсудило обстоятельства, в которых подписывался «Минск-1», с основателем батальона «Восток» Александром Ходаковским. Это подразделение принимало активнейшее участие в освобождении Иловайска.

«Очень сложно объективизировать причины, по которым было подписано Минское соглашение, находясь на наших позициях, — сказал он. — Мы добились перелома и всерьез рассуждали о возможности выхода на берег Днепра. Мариуполь был почти уже нашим — противник был деморализован и дезорганизован... Но приходится учитывать общее положение России и стремление западных «партнеров» втянуть ее не просто в полноценную войну — ее активная фаза продлилась бы недолго, — а в такую ситуацию, в которой РФ бы завязла и утратила свободу маневра окончательно».

По мнению Ходаковского, помимо желания не быть втянутыми во что-то, последствия чего трудно прогнозировать, было намерение разыграть карту таким образом, чтобы республики Донбасса вернулись со своим особым потенциалом в украинскую политическую повестку и усилили бы те силы на Украине, которые выступают за нормальные отношения с Россией.

«Мне сложно сейчас судить, чего удалось избежать России, но сегодня очевидно, что намерение использовать четыре миллиона человек в украинском политическом пространстве не было реализовано. Теперь мы еще дальше стоим от угрозы возврата нас обратно на Украину, а Украина еще дальше стоит от ориентации на РФ, — констатировал он. — Но сами по себе Минские соглашения напоминают змею, пожирающую свой хвост: став не дорожной картой, а предметом торга, они заморозили ситуацию на шесть прошедших лет и, как мне кажется, на перспективу. Если скрытая задача в этом и заключалась — заморозить ситуацию, — то она близка к реализации. При этом неизбежно остается осадок, что высокие соображения нам труднопонятны, а недополученный результат очевиден. Не стану скрывать — это наша постоянная боль и нет уверенности, что мы сможем что-либо изменить в обозримом будущем».

Соглашения как возможность выжить

Родион Мирошник полагает, что подписание Минского протокола позволило перевести конфликт в политико-дипломатическую плоскость. На момент подписания документа он возглавлял местную телерадиокомпанию, сейчас является представителем ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу.

«Минск-1» непосредственно для людей, принимавших участие в боевых действиях, оказавшихся в зоне войны, дал возможность выжить, — констатировал он в беседе с ФАН. — Подписание документа позволило снизить накал боевого противостояния, перевести конфликт из боевой плоскости в политико-дипломатическую, получить гуманитарную помощь и не умереть от голода. В конце концов, позволило посадить стороны за стол переговоров. Было ли это сделано своевременно, здесь вопрос спорный».

По мнению Мирошника, на фоне серьезного поражения украинских формирований под Иловайском и Изварино у защитников народных республик была небольшая возможность отодвинуть линию соприкосновения подальше от Донецка и Луганска.

«Но не кардинально. Силы ополчения тоже были не безграничны и требовали передышки», — отметил он.

При этом, по словам собеседника ФАН, главной причиной того, что Соглашения, как известно, не соблюдались украинской стороной, стало то, что у власти в Киеве по-прежнему стояли силы, пришедшие к власти в результате Майдана.

«Минские соглашения — это результат поражения украинских формирований, но не акт о капитуляции майданной власти, — подчеркнул он. — Противостояние закончено не было, да не закончено и сейчас. Разгоряченные Майданом боевики рвались в бой. Волну псевдопатриотизма Порошенко активно использовал для проведения перевыборов в Раду, чисток и люстраций. А уже ненужный боевой материал он снова отправил воевать в Донбасс, с чего и началась зимняя военная кампания, завершившаяся Дебальцевским котлом».

Минский протокол должен был вступить в силу в день его подписания, в 18:00 по местному времени, но украинская сторона еще до конца суток 5 сентября нарушила ранее взятые на себя обязательства. В связи с этим вооруженные силы народных республик были вынуждены дать отпор агрессору. Эскалация конфликта достигла апогея в начале 2015 года, в первую очередь во время боев за Дебальцево, получивших название «Дебальцевский котел». В те дни большая группировка ВСУ попала в окружение. Боевые действия также шли на других направлениях.

И, как «Минск-1» стал результатом Иловайского котла, так и Дебальцевский котел породил подписание «Минска-2» — Второго минского соглашения, — в который были добавлены пункты, направленные на передачу контроля над ДНР и ЛНР, а также над границей с РФ Украине.

В данный момент на линии соприкосновения в Донбассе установилось зыбкое перемирие. Власти ДНР и ЛНР регулярно фиксируют действия украинской стороны, являющиеся прямым нарушением очередных соглашений, достигнутых этим летом в Минске. В частности, активно ведется обустройство окопов и других инженерных сооружений, постоянно осуществляется разведка с использованием беспилотников. Кроме того, периодически ВСУ открывают огонь из гранатометов и стрелкового оружия.