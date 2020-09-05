Назван размер среднего чека отдыхающего на российском курорте

Москва, 5 сентября. Россияне во время отдыха на внутренних курортах страны в среднем тратили 3848 рублей на одну покупку. Об этом свидетельствуют данные банка «Русский стандарт».

Результаты исследования показывают, что 3848 рублей — это общий средний чек одной покупки по банковской карте в самых популярных туристических местах нашей страны. Отмечается, что в текущем году россияне чаще всего ездили на отдых в Краснодарский край — 42% туристов, передает URA.RU.

На втором месте оказалась Республика Крым. Предпочтение отдыху на полуострове отдали 23% туристов. 15% россиян проводили отпуск в Подмосковье, а 7% — в Республике Карелия.

Ранее сообщалось, что с завершением летнего сезона пассажиропоток в Крым не уменьшился. В конце августа аэропорт «Симферополь» зафиксировал новый рекорд — воздушная гавань за сутки приняла 44 885 пассажиров. Специалисты связывают рекордные цифры с высокой привлекательностью полуострова как туристического направления, передает ForPost.