Разин отреагировал на смерть солистов «Ласкового мая»

Москва, 5 сентября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на смерть бывшего солиста коллектива Александра Прико.

Музыкант, участник групп «Ласковый май» и «Мама» Александр Прико скончался в возрасте 47 лет. Как сообщил Разин, Прико боролся с раком, однако не смог победить тяжелое онкологическое заболевание.

Андрей Разин позже заявил, что начал задумываться о трагической закономерности. Продюсер отметил, что «привез» Прико из Оренбурга, как и экс-солиста «золотого состава» группы Игоря Игошина, ушедшего из жизни в 21 год.

«Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек «золотого состава» двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств», — сообщил Разин.

По словам продюсера «Ласкового мая», к настоящему моменту умерли уже восемь участников коллектива.

Александр Прико был клавишником в первом составе группы «Ласковый май». После ссоры музыкантов Прико и еще несколько участников покинули коллектив и приняли решение создать группу под названием «Мама». Но она просуществовала недолго и вскоре распалась.