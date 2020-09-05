Украина потеряет миллиарды в случае запуска «Северного потока — 2»

Москва, 5 сентября. Российский газопровод «Северный поток — 2» является очень выгодным проектом, а его провал будет на руку Украине и Соединенным Штатам, считают эксперты австрийского издания Der Standard. «ПолитРоссия» публикует перевод материала.

Реализация российского проекта не обходится без политики, так как ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» позволит РФ отправлять природный газ европейским партнерам в обход Украины. Это лишит Киев возможности получать миллиарды от транзита топлива, отмечают авторы материала. Также, по их мнению, проект является очень выгодным с экономической и финансовой точек зрения. Короткий маршрут уменьшает технические расходы на транспортировку энергоносителей и позволит Москве заметно экономить на транзитных сборах.

«Помимо этого, ремонт стареющей украинской трубопроводной системы стал был крайне дорогостоящим мероприятием», — указано в Der Standard.

Вмешательство американской стороны в строительство газопровода заметно затормозило процесс. Как пишут эксперты, даже если «Газпром» предъявит иск в случае введения санкций США, то все равно не обойдется без весомого ущерба для обеих сторон.

«Россия в любом случае ответит на новые санкции. В энергетической сфере Москва уже сейчас стремится к повороту на восток, в случае введения новых ограничений эти процессы будут ускорены. Помимо Китая, Индия становится все более интересной для РФ страной в качестве покупателя топлива», — резюмировали авторы австралийского издания.

Ранее сообщалось, что финский государственный энергетический концерн Fortum выступил в поддержку реализации российского газопровода «Северный поток — 2». Глава компании Маркус Руарамо подчеркнул, что Европа заинтересована в проекте, несмотря на давление на стороны Соединенных Штатов. Как американцы пытаются остановить российский проект — читайте в эксклюзивном материале телеканала «360».