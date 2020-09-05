В России резко выросли продажи масок и антисептиков

Москва, 5 сентября. В России зафиксирован резкий рост продажи антисептиков и медицинских масок. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В августе 2020 года объемы продажи антисептиков увеличились на 156%. Кроме того, было зафиксировано увеличение спроса на медицинские маски. Так, в Москве объемы продажи масок увеличились на 141%, в Санкт-Петербурге — на 372%, RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 25,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 845 тысяч человек.

В России зафиксировано 995 тысяч случаев, 17 тысяч человек скончались. Более 809 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.